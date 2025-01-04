Eyüpspor Antalyaspor'u deplasmanda mağlup etti

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor müsabakası, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşti.
İlk yarı
2. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Kenan Piric topu kontrol etti.
6. dakikada Van de Streek'in pasında ceza alanında topla buluşan Gaich'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol köşeden korner atışıyla gönderdiği ortaya ön direkte yükselen Vezo'nun kafayla arkaya indirdiği topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
34. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasında Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını işaret etti.
35. dakika penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci Piric'in sağından topu ağlarla göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
41. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Ampem'in ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından filelerle buluşturdu: 0-3
Karşılaşmanın ilk yarısı, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Akdeniz temsilcisi farkı 2'ye indirdi. Van de Streek'in sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Safuri'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3
58. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşturduğu Gaich'in şutunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
62. dakikada eflatun-sarılı ekip, farkı yeniden 3'e çıkardı. Thiam'ın orta sahadan pas verdiği Ampem, sol çaprazda öne çıkan kaleci Kenan Piric'i çalımlayıp ceza sahasına girdi ve topu filelerle buluşturdu: 1-4
66. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Van de Streek'in kafayla şutunda, kaleci Berke Özer gole izin vermedi.
75. dakikada Ahmed Kutucu'nun sol çaprazdan şutunda top, direğe çarpıp dışarıya çıktı.
Karşılaşmayı, İstanbul ekibi 4-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.