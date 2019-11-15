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Spor, Futbol

Eto'o Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk siyahi antrenör olmak istiyor

Samuel Eto'o "Barcelona'ya bir gün geri dönüp, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk siyahi antrenör olacağım." dedi.

Alaattin Doğru   | 15.11.2019
Eto'o Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk siyahi antrenör olmak istiyor

Dakar

Kamerunlu eski ünlü futbolcu Samuel Eto'o, antrenörlük eğitimi alıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk siyahi teknik direktör olmak istediğini açıkladı.

Kamerun basınına konuşan ve eylül ayında 23 yıldır sürdürdüğü profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran 38 yaşındaki Eto'o, kariyerini iyi bir antrenörlük eğitimi alıp teknik direktör olarak sürdürmek istediğini belirtti.

"Gelecek günlerde bir antrenörlük okuluna kaydolup kendimi geleceğe hazırlayacağım." diyen ünlü futbolcu, futbolculuğunda elde ettiği başarıyı koçluk kariyerinde de yaşamak istediğini dile getirdi.

"Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk siyahi antrenör olacağım"

Eto'o, çalıştıracağı ekibin Josep Guardiola'nın çalıştırdığı takım gibi başarılı olmasını istediğini ifade ederek, "Barcelona'ya bir gün geri dönüp, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk siyahi antrenör olacağım." dedi.

Yıldız futbolcu, "Kaybetmeyi bilmiyorum. Kupayı Avrupa'da alıp dönerek, bir gün Afrika'da da aynısını yapma niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi kulüplerde forma giyen, futbol yaşamına 25 kupa sığdıran, Afrika futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor'un ardından Konyaspor formasını giydikten sonra Katar'a transfer olmuştu.

Kupalarla dolu kariyere sahip

Barcelona formasıyla 2006 ve 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkmayı başaran Kamerunlu futbolcu, bu kupayı 2010 yılında da Inter ile kazanmayı başarmıştı.

Kamerunlu yıldızın, Süper Lig kariyerinde 89 maçta attığı 50 gol ve 15 asistin yanı sıra kariyeri boyunca 718 maçta 359 golü ve 116 asisti bulunuyor.

Samuel Eto'o, aralarında Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası da olmak üzere toplam 25 kupa kazandı. 

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