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Spor, Futbol

Eskişehir'deki Türkiye-Ermenistan maçı öncesi "fan zone" kurulacak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı Ermenistan maçı öncesi Eskişehir Valilik Meydanı'nda "fan zone" (taraftar alanı) kurulacak.

Deniz Açık  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Eskişehir'deki Türkiye-Ermenistan maçı öncesi "fan zone" kurulacak

Eskişehir

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Eylül tarihlerinde faaliyet gösterecek taraftar alanında, futbolseverlerin ilgisini çekecek sponsor etkinliklerinin yanı sıra eğlence dolu çeşitli oyunlar da gerçekleştirilecek.

Oyunlarda başarılı olan taraftarlar; forma ve maç bileti gibi çeşitli hediyeler kazanma imkanı bulacak. Taraftar alanına A Milli Takım'dan sürpriz oyuncu ziyareti gerçekleştirilip, futbolseverlere hayranı oldukları yıldız isimlerle tanışma ve onlara forma imzalatma fırsatı sağlanacak.

Milli takım ürünlerinin Eskişehirli futbolseverlerin beğenisine sunulacağı "Bizim Çocuklar Tırı" da taraftar alanında hazır bulunacak. Tırda iki gün boyunca Eskişehir'deki milli maça özel indirimli forma satışı yapılacak.

Ayrıca, müsabaka için bilet bulamayan vatandaşlar, alana kurulacak dev ekrandan Türkiye-Ermenistan maçını takip edip, milli heyecana ortak olacak.


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