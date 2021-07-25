Euro
10.07
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 25.07.2021
Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi

Ankara

Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, "Kız arkadaşıma bir mesajım var." diyerek üstündeki formayı çıkarttı.

Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardin'in söz konusu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Koca: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de son 24 saatte 130 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi

Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'den Tokyo 2020'de evlenme teklifi

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, dereceye giremedi

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için mücadele edecek

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya için mücadele edecek
Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya maçına çıkacak

Milli tekvandocu Hakan Reçber bronz madalya maçına çıkacak