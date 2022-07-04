Dört büyük takım yöneticilerinden fikstür değerlendirmesi

İstanbul
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekiminden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dilerken, "İnşallah mücadele seviyesinin yüksek olduğu, futbolun marka değerine değer katacak bir sezon yaşarız hep birlikte. Bütün futbolcularımıza sağlıklı ve başarılı, sakatlıktan uzak, performanslarının üst düzeyde olacağı bir sezon diliyorum." dedi.
İlk maçlarını deplasmanda ligin yeni takımı İstanbulspor'la yapacaklarını kaydeden Ağaoğlu, "Ama ligin, daha doğrusu ülke futbolunun en köklü takımlarından birisi. Süper Lig'deki ilk maçlarını bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor'la oynayacaklar. Öyle ümit ediyorum ki, bizim açımızdan da baktığımız zaman iyi bir maç olacak. Avrupa kupaları için yapacak olduğumuz önemli hazırlık maçı olacak. Kendimizi çok daha iyi test edebileceğimiz, mücadele seviyesinin yüksek olacağı bir maç olacağı için, ayrıca bunun da Trabzonspor açısından baktığımız zaman yararlı olacağını, play-off öncesinde en ciddi sınav maçı olarak da değerlendirebileceğimi söyleyebilirim." diye konuştu.
"Kadroya sadece bir yabancı oyuncu dahil edebileceğiz"
Trabzonspor'un transferleriyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, şöyle devam etti:
"Hocamızın talepleri doğrultusunda, talep ettiği 6 mevkinin 5'ine yapılacak olan transfer gerçekleştirildi. Sadece şu anda stoper bölgesinde 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocamızın ilk planda bizden talepleri bu doğrultudaydı. Kamuoyunda tabii çokça isim geçiyor. Farklı isimler de geçiyor farklı mevkiler de geçiyor. Ama herkesin işini şöyle kolaylaştıralım isterseniz. Bir; kadronuzda bulunduracağınız maksimum yabancı sayısı 14. Şimdi bunu yukarıdan aşağıya saydığımız zaman, ayrılacak olan yabancı futbolcularımızı da göz önünde bulundurduğumuzda, sadece ve sadece bir yabancı oyuncu, yani kadroya bir yabancı oyuncu dahil edebileceğiz. Genç oyuncu olarak 3-4 oyuncu katma şansımız var. Öyle bir hakkımız var. Federasyonun yayınlamış olduğu son transfer talimatı uyarınca. Ama daha sonra genç oyuncu olarak değerlendirileceği için kamp süresince hocamızın ihtiyaçları doğrultusunda ve izlemenin belirlemiş olduğu isimlerle gerçekleştirebileceğimiz veya o zaman gündeme gelebilecek olan transferler. Yani şu anda bizim bir yabancı oyuncu transfer etme hakkımız var. Sadece bir mevkide 3 adayla görüşmelerimiz devam ediyor.
Trezeguet sözleşmesini bugün imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten mevcut kadromuzu koruyarak, yani mevcut kadromuzdan veya mevcut ilk 11'imizden diyelim, sadece Nwakaeme'nin ayrıldığını biliyorsunuz. Onun yerine kiralık olarak Puchacz vardı. Onun yerine Eren geldi. Sağ beke Larsen'i aldık, orta sahaya Doğucan aynı şekilde. Geçen sene kadromuza kattığımız genç alternatif oyuncularımız var ve sol kanada da bugün gerçekleştirdiğimiz Trezeguet transferi ve sağ stoper mevkisine yapılacak olan bir transferimiz var. Bunu bu şekilde anlatmamdaki gaye sizlerin işini kolaylaştırmak. Çünkü yukarıdan aşağıya ben de saydığım zaman yabancı oyuncu sayısı 25-30'a çıkıyor. Yok böyle bir şey. Taraftarı da bu tür haberler, söylemlerle ümitlendirip farklı bir beklentinin içine sokmak istemiyorum."
Öztürk: "Galatasaray adına iyi bir fikstür çektiğimizi düşünüyorum"
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de, "Nasıl olsa tüm takımlarla oynayacaktık, fisktür bir bahane aslında ama ben şahsen Galatasaray adına iyi bir fikstür çektiğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.
Lige Antalyaspor'la başlayacaklarını ve sıcak bir hava olacağını aktaran Öztürk, "Dünya kupası olacak Katar'da. Zaten ligin öne çekilmesi, nerede oynarsak oynayalım sıcak bir havada oynayacaktık. Ben güzel bir fikstür olduğunu düşünüyorum. Umarım federasyon başkanımızın dediği gibi, fair play ağırlıklı olur. Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm takımlar şampiyon olmak istiyor. Dursun Özbek başkanımız seçilir seçilmez ilk zaten söylemi buydu. Biz 100. yılda sadece futbolda değil tüm branşlarda kupaları kaldıran takım olmak istiyoruz. Okan hocamızla beraber, Dursun Özbek başkanımızla beraber güzel bir ivme yakaladık. Taraftarımızın da desteği müthiş. İnşallah bu yıl ipi göğüsleyen Galatasarayımız olacak." diye konuştu.
Deplasman maçlarının daha azaldığı hatırlatılan Metin Öztürk, şöyle devam etti:
"Aslında o çok önemli değil. Çünkü deplasmanlar bir yorgunluk değil, bir kaç gün önceden gidiyorsunuz. Ben bu sene futbolun daha adaletli olacağını düşünüyorum. Futbol adaletli olduğu zaman, kim hak ediyorsa o kazansın. Biz şu an çok iyi bir ivme içindeyiz. Dursun başkanımız bu konuda zaten çok tecrübeli. Onun kurduğu takım arka arkaya 2 sene şampiyon oldu. Umarım bu sene de, cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ipi Galatasaray göğüsleyecek. Aynen seçildikten sonra olduğu gibi Ata'mızın huzuruna bunun gururu, keyfiyle gideceğiz."
Kocadağ: "Umarım bu yönetim geçen seneki hataların önüne geçer"
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise, rekabetin hakim olduğu bir sezon olmasını temenni ederek, "19 takım mücadele edecek. Her takımın kendisine göre bir hazırlığı ve yapılanması var. 19 takım içinde bir şampiyon çıkacak ve biz de şampiyonluk için en iyi takımı kurmak istiyoruz. İnşallah hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve bu sezon şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzelliklerin konuşulduğu bir lig olur. Geçen sene hakem hatalarından çok canımız yandı. Yeni bir federasyon var, çok güzel bir enerji ve yenilikler var. Umarım geçen seneki hataların önüne geçer bu yönetim. Hakem hatalarından çok saha içi rekabetin ön plana çıktığı bir sezon temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş olarak tevazuyu elden bırakmadıklarını ancak iddialarını da ortaya koymaları gerektiğini aktaran Kocadağ, "Şampiyonluk hedefleyen bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz. Taraftarımız da bize güveniyor. Geçmiş dönemde de transfer süreçlerinde başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen sene sonuç olarak başarılı olamasak da transfer sürecinde başarılı olduk. En iyi isimleri, teknik ekibin isteği doğrultusunda getireceğiz. Tabii ki pazarlıklar uzun sürüyor. Konuştuğumuz oyuncular, kolay oyuncular değil, Avrupa’da birçok isteyeni olan transferi zor oyuncular. Bu konuda taraftarlarımız bize güvensin." dedi.
Kızılhan: "Fenerbahçemiz şampiyon olsun"
Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ise, "Tüm çalışmalarımız şampiyonluk üzerine kuruldu. İnşallah önümüzdeki sezon az sakatlıklı iyi bir lig bizi beklesin ve inşallah da sonunda Fenerbahçemiz şampiyon olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Kızılhan, 4. hafta Konyaspor deplasmanları olduğunu ve ardından da Ankaragücü deplasmanına gideceklerini anlatarak, "Baktığım üzere ilk yarıda sadece 4 maçımız İstanbul dışında. Bu durumu avantaja çevirmek için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.