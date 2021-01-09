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Spor, Futbol

Denizlispor, Rizespor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor, ligin 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Ali Korkmaz   | 09.01.2021
Denizlispor, Rizespor deplasmanında puan arayacak

Denizli

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yukatel Denizlispor, ligin 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ligde 13 puan ve averajla 19. sırada bulunan Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yeşil-siyahlı ekibin rakibi Çaykur Rizespor, 20 puanla 12. durumda yer alıyor.

Denizlispor'da Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Neven Subotic, Mustafa Yumlu ve Fade Varela'nın sakatlıkları bulunuyor.

Çaykur Rizespor'la 23. randevu

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 22 maça çıkan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Rakip filelere 33 gol atıp, kalesinde 22 gol gören yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda çıktığı 11 karşılaşmada ise sahadan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrıldı.

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