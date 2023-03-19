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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan müsabaka, 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Göksel Cüneyt İğde  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Spor Toto Süper Lig'in 26 haftasında Demir Grup Sivasspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

6. dakikada ilk etkili atak Sivasspor'dan geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına ilerleyen Saiz'in pasıyla defansın arkasına sarkan N'Jie, topu kontrol edemeyince defans araya girdi.

8. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Jie'nin plasesinde kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Pozisyonun takibinde Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, kaleci Gökhan yine gole izin vermedi.

16. dakikada sağ kanatta ilerleyen Murat Paluli, penaltı noktasının gerisindeki N'Jie'yi gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkte Leke James'in önünden auta çıktı.

18. dakikada ceza alanı sol çaprazında Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla hareketlenen Leke James'in uzak direğe doğru vuruşunda, top az farkla dışarıya gitti.

23. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Saiz'in ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Cofie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren N'Jie'nin ayağının dışıyla vuruşunda, top Hasan Ali Kaldırım'a çarparak kornere çıktı.

29. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Sowe, kaleci Ali Şaşal Vural'ı da geçti ancak düzgün bir vuruş yapamayınca top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

52. dakikada Sivasspor, rakip ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Saiz'in direkt kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

61. dakikada sağ çaprazda ilerleyen N'Jie'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top kelecide kaldı.

70. dakikada ev sahibi ekip bu kez ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

71. dakikada Saiz'in şık pasıyla altıpasta topla buluşan N'Jie'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

77. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Saiz'in şutunda ceza sahasında elle müdahale olduğuna karar veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Saiz "panenka" vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+3. dakikada ceza sahasının sağında son çizgiye inen Gökhan Töre'nin içeriye çevirdiği topa son anda Goutas müdahale etti.

Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazandı.

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