Demir Grup Sivasspor, Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı

Sivas
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos: Bugün de son dakikalarda beraberliği kurtardık
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, son dakikalarda beraberliği kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateos, ligde Beşiktaş ile geçen hafta yaptıkları karşılaşmaya benzer durumları yaşadıklarını belirterek, "Bugün de son dakikalarda beraberliği kurtardık. Sahada iyi bir reaksiyon vardı, arkadaşlarımızın oynadığı futbol gerçekten iyiydi." dedi.
Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon bulduklarını ama bunları gole çeviremediklerini aktaran Mateos, şunları kaydetti:
"Devre arasından önce yediğimiz gol tabii oyunun akışını farklı yöne çevirdi. Ama arkadaşlarımızın ikinci yarıda göstermiş olduğu reaksiyon, kazanma isteği, sahada mücadeleyi son saniyeye kadar bırakmama isteği, bu bir puanı gerçekten değerli kılıyor. Bugün sahada genç oyuncular vardı, her geçen gün bunların gelişimini görmek, bunlara süre vermek bizim açımızdan önemli. Sahada Alanyaspor için bugün ilk kez mücadele eden arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum."
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Corendon Alanyaspor maçıyla antrenörlük kariyerinde 600. Süper Lig maçına çıktığını anımsatan Mateos, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı rövanş maçı için kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileyerek, "Malmö maçında dualarımız sizlerle inşallah. Bu maçtan galibiyetle ayrılmanızı diliyoruz." diye konuştu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Takımımız en az 2 veya 3 hafta içerisinde istediğimiz seviyeye mutlaka gelecek
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin ilerleyen haftalarında daha iyi olacaklarını söyledi.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, geçen sezon olduğu gibi hem ligde hem de UEFA Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini dile getirdi.
Lige sıkıntılı başladıklarını vurgulayan Çalımbay, "Bazı transferleri yetiştirmek için çok uğraştık ama yetiştiremedik. Bazı arkadaşlarımızı mecburen oynatmak zorunda kalıyoruz çünkü arkadaşlarımızın maç eksiği var. Bugünde oynattık, hakikaten bazı arkadaşlarımızın maç eksiği olduğu ortaya çıktı." dedi.
Hem Avrupa'yı hem de ligi birlikte götürmenin kolay olmadığını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bu sıkıntıyı yaşayacağımız belliydi, bu sıkıntıyı da ligde yaşamaya başladık. Bugün çok güzel bir penaltı kazandık ve gole çevirdik. İkinci yarı zaten bizim istediğimiz oldu, Alanya'yı üstümüze çektik. Girdiğimiz kontrataklarda gerçekten 2-3 tane net pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyordu. Onları değerlendiremezseniz rakip takım her türlü riske giriyor. Biz belki 2-3 yapacağımız maçı bir anda berabere bitiriyoruz, üzülüyoruz tabii ki. Ligin başı olduğu için böyle şeyler maalesef yaşanıyor. Takımımız en az 2 veya 3 hafta içerisinde istediğimiz seviyeye mutlaka gelecek."
"Şimdi tek amacımız Malmö'yü geçmek, başka bir düşüncemiz yok"
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 25 Ağustos Perşembe günü rövanş maçı oynayacaklarını anımsatan Çalımbay, "Arkasından Beşiktaş maçımız var. Baktığınız zaman hem lig maçlarımız hem de Avrupa maçlarımız olsun çok zorlu." diye konuştu.
Yeterli kadro kuramadıkları için bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirten Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi tek amacımız Malmö'yü geçmek, başka bir düşüncemiz yok. Benim en çok üzüldüğüm, bu takım geçen sene küme düşmeye oynamadı, ondan önce de öyle oynamadı. Üç senedir Avrupa’ya giden bir takımız. Bu stadyumun hiç değilse yüzde 10’unu bari doldurmamız lazım. Bu takıma destek lazım, biz manevi destek istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Malmö'yü geçmek istiyorsak kesinlikle taraftarın desteği şart. Çünkü o maça bambaşka çıkacağız. Zaten bugün bazı arkadaşlarımızı dinlendirdik. Taraftarın bize destek vermesi gerekiyor. Maçta son pozisyonda bir arkadaşımızı yuhalamaları hiç doğru bir şey değil, kimse sahaya kötü oynamak için çıkmaz."
Çalımbay, Malmö maçını kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.
Ligde de iyi bir konuma gelebileceklerini aktaran Çalımbay, "Bu biraz sürer ama her şeyi düzeltebiliriz ama Avrupa'da böyle bir şey yakalamışken bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu değerlendirirken de kesinlikle taraftarla birlikte bu işi yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Bunların hepsini düzelteceğiz"
Alanyaspor maçında berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Çalımbay, "Ligin ilk maçları böyle sıkıntılı geçebilir. Bunu tabi ki gördük, arkadaşlarımızı gördük, hatalarımızı gördük. Bunların hepsini düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Çalımbay, kulübün bütçesine göre transferler yaptıklarını dile getirdi.
Çalımbay, yeni transferleri Dia Saba'nın henüz hazır olmadığını belirterek, "Hazır olması için en az 2-3 hafta lazım. Benim hep söylemek istediğim de o, erken gelse hazırlık dönemi geçirecek ve hazır bir şekilde olacak. Saba ve N'jie hazır olduklarında çok iyi futbolcular, ama zaman lazım." diye konuştu.
Kaleci transferinin sorulması üzerine ise Çalımbay, "Kanat oyuncusuna ihtiyacımız var, yönetimimiz görüşüyor herhalde bitirecekler. Alacağımız zaman yabancı kaleci almak zorundayız. Onda da bizdeki yabancılardan dolayı biraz sıkıntı olabiliyor. Onu yönetimle de konuşacağız. Kalecilerden sıkıntı yaşarız demiyorum, bugün Ali'yi beğendim, iyi oynadı, kötü oynamadı." diyerek sözlerini tamamladı.
İlk yarı
4. dakikada ilk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Balkovec topu yerden arka direğe doğru gönderdi. Appindangoye'nin son anda dokunduğu meşin yuvarlağı daha sonra savunma uzaklaştırdı.
9. dakikada Zinedine'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan ortasında altıpasta iyi yükselen Eduardo'nun kafa vuruşunda, top üstten az farkla dışarıya çıktı.
10. dakikada bu kez Sivasspor tehlikeli geldi. N'jie'nin ara pasıyla ceza alanı içine hareketlenen Hakan Arslan'ın şutunda, kaleci Runarsson ayaklarıyla golü önledi.
11. dakikada Gradel'in ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
32. dakikada Zinedine sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Candeias'ın vuruşunda defansa çarpan topa ardından Eduardo dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda ise Appindangoye son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
43. dakikada Alanyaspor defansının hatasıyla topu önünde bulan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.
45. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare, Lusamba ile girdiği mücadele yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Gradel'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 600. maçına çıktı.
Karşılaşma öncesi Sivasspor'un yeni transferi İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba taraftara tanıtıldı. Sahaya çıkan Saba, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarı alkışladı.
İkinci yarı
49. dakikada ceza yayının sağında şık hareketlerle Alanyaspor defansını oyundan düşüren N'jie, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzanarak son anda topu kontrol eden Runarsson, mutlak bir golü önledi.
58. dakikada ev sahibi takım yine tehlikeli geldi. Gradel'in sol çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hakan Arslan, topu penaltı noktasına indirdi. Araya giren Alanyaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
67. dakikada kırmızı-beyazlı ekip sol kanattan korner kazandı. Gradel'in kullandığı kornerde ceza yayında Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
73. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza yayının gerisinden etkili şutunda, Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
89. dakikada ceza sahasında hareketlenen Doumbia'nın plasesinde top direğin dibinden auta çıktı.
90+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Oğuz Aydın'ın pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen Doumbia'nın şık plasesiyle meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
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