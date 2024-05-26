Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray SK camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/c8qazadJBZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2024