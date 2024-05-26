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Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ankara Kızılay Meydanı’ndan yayındayız. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. İstanbul Florya Metin Oktay tesislerinden yayındayız. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Taksim Meydanı’ndan yayındayız. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Ankara Kızılay Meydanı’ndan yayındayız.
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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray SK camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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