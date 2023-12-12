Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Meler ile telefon görüşmesinde gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Meler ile telefon görüşmesinde, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu da hastaneye geldi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.
Yerlikaya, Süper Lig'de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahada, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Yerlikaya'nın hastanede Meler'in sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.
Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu ile TFF yöneticileri de hastaneye geldi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hakem Meler ile telefonla görüştü, geçmiş olsun dileklerini ve süreci anbean takip ettiğini iletti." ifadesini kullandı.
Yerlikaya: Kıymetli hakemimize ve maçtan görev alan arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi ilettim
Bakan Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşananların çok üzüntü verici olduğunu ifade ederek, "Şiddetin her türlüsünü kınadığımızı biliyorsunuz ama Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet, hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum, süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldık." diye konuştu.
Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydeden Yerlikaya, şunları söyledi:
"Kıymetli hakemimize ve maçtan görev alan arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onların şahsında Türkiye'de görev yapan bütün hakem camiamıza, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Aziz milletimizle birlikte temennimiz bir daha sporda hiç bir şekilde şiddetin olmaması. Arkadaşlar sporu niçin yapıyoruz, sadece hamaset olduğu için mi söylüyoruz, sporun birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu. Spordaki rekabeti biz niçin arzu ediyoruz, fair play'i niye söylüyoruz. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman bir anda başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor."
Yerlikaya, dünyanın en popüler sporunda böyle görüntüler görmenin hak edilmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Tekrar kınıyorum. Artık konu mahkemede. Mahkeme süreci devam ediyor. Adalete inanıyoruz. Tekrar hakem camiamıza geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, hakemimizle telefonla görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti, süreci anbean takip ettiğini hem hakemimize hem arkadaşlarına söyledi. Kınadığını ve geçmiş olsun dileklerini belirtti. Başhekimimizden de hakemimizle ilgili bilgileri de aldı. Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde bu spor müsabakalarını yapalım. Bir daha da böyle bir sonuç yaşamak istemiyoruz."
Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut
Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut da Meler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Halil Umut Meler'in sol gözündeki kanamanın azalmaya başladığını anlatan Dr. Yörübulut, "Oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Sabah da beyin kontrollerini tekrar yaptık, her hangi bir hasarımız yok beyinde. Sol göz kanaması azalıyor ve bir hasar kalmayacak. Bugün sadece stres nedeniyle biraz tansiyonu yükseldi. Kontrol altına aldık. Bugün misafirimiz olacak, büyük bir ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hakem Meler'e "geçmiş olsun" telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.
Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.