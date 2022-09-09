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Spor, Futbol

Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü yendi

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Mustafa Kurt   | 09.09.2022
Corendon Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü yendi Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

4. dakikada Alanyasporlu Balkovec'in sağ kanattan kullandığı kornerde, rakip savunmadan seken topa Fatih Aksoy, kaleyi çaprazdan gören pozisyonda vururken, kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Eduardo'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, top Ankaragücü kalecisinde kaldı.

19. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Moreira'nın derinlemesine pasıyla savunma arkasına hareketlenen Ariyibi'nin şutunu kaleci Runnarson kurtardı.

36. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın köşe atışını pas olarak Efkan Bekiroğluna çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, top kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

45+3. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında sağ kanatta topla buluşan Ariyibi, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Beridze'nin bekletmeden çektiği şut sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

57. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Moreira'nın ara pası sonrası Ariyibi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Runarsson yatarak topu takım arkadaşına kazandırdı.

65. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca topu ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

70. dakikada Ankaragücü beraberlik golünü buldu. MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci'nin savunma arkasına gönderdiği pasta Yasin Güreler topu kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

73. dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sol kanattan Zahid'in arka direğe ortaladığı topa Sowe'nin gelişine vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Alanyaspor tekrar öne geçti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro'nun yaptığı ortaya arka direkte Efkan Bekiroğlu'nun gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

Karşılaşmayı ev sahibi Alanyaspor 2-1 kazandı.

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