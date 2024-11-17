Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,142.80
BTC/USDT
91,250.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Cihan Çanak, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile dün oynadığı karşılaşmada cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Kadardağ maçı kadrosuna Cihan Çanak davet edildi.

Murat Asil  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Cihan Çanak, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı

Kayseri

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Mili Takımımızın dün akşam Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynayacakları son gurup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı kamptan ayrıldı. Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak bugün itibariyle A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü
Eskişehir'de "F-4E Phantom" uçaklarından yer hedeflerine taarruz eğitimi uçuşu
Liman çıkış belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi
Palandöken Kayak Merkezi karla kaplandı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Cihan Çanak, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı

Cihan Çanak, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Gruptan birinci çıkabilirsek mutlu olacağız

A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında

A Milli Futbol Takımı kadrosuna Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım çağrıldı

A Milli Futbol Takımı kadrosuna Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım çağrıldı
Kayseri'yi milli maç heyecanı sardı

Kayseri'yi milli maç heyecanı sardı
Karadağ-Türkiye maçının genel bilet satışları başladı

Karadağ-Türkiye maçının genel bilet satışları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet