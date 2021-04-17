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Spor, Futbol

Çaykur Rizesporlu futbolcu Selim Ay: Bülent hoca takıma öz güven aşıladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Selim Ay, Teknik direktör Bülent Uygun'un yaptığı konuşmalarla takıma öz güven aşıladığını söyledi.

Muhittin Sandıkçı   | 17.04.2021
Çaykur Rizesporlu futbolcu Selim Ay: Bülent hoca takıma öz güven aşıladı

Rize

Selim Ay, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin takımın moralini yukarı çektiğini belirtti.

Takım olarak kaliteli olduklarını ve bir hava yakaladıklarını vurgulayan Selim Ay, "Bülent hocanın gelmesi ile bizim en etkili silahımız gücümüz, enerjimiz. Bülent hoca idmanlarda, maçlardan önceki konuşmalarında takıma öz güven aşıladı. Geldiği günden itibaren farkındalığı artırmaya çalıştı." dedi.

Selim Ay, bu durumun alınan sonuçlardan da görülebildiğine işaret ederek, "Sadece takımın sahadaki mücadele azminden değil, oynayan oynamayan, yönetimin, tesis çalışanlarının bile motivasyonunun arttığını görebiliyoruz. Takımın çok güzel enerjisi var. İnşallah emin adımlarla daha iyi yerlere ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Kendisi için hiç bir zaman, "çalışmadı" şeklinde bir söylemin duyulmayacağına söz verdiğini dile getiren Selim Ay, şöyle devam etti:

"Terimin son damlasına kadar savaşacağım. Oynamadığım zamanlar da oldu, hiçbir zaman küsmedim, bırakmadım. Oynamadığım zamanlar, oynamak için neler yapmam gerektiğini düşünerek çalışıyorum. Formayı kaptıktan sonra iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Oynadığım zaman elimden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağım."

Selim Ay, Konya'nın kendisi için çok değerli olduğunu, gelecek maçlarını da İttifak Holding Konyaspor'a karşı oynayacaklarını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Altyapım Konyaspor. Uzun yıllar Konyaspor'da görev yaptım. Bana kattıkları göz ardı edilemez. Selim Ay olarak Süper Lig'de isem Konyaspor sayesinde. Altyapısından yetiştim ama biz profesyoneliz. Maç başladığında renklerin bir anlamı olmuyor. Sadece işimize odaklanıyoruz. Rizespor'un başarısı için söz vermiş ve çalışan bir oyuncuyum. Bunun için mücadele edeceğim."

Duran toplardan çok gol yediklerinin altını çizen Selim Ay, "Son maçı kazandık ama iki tane duran toptan gol yedik. Hocamız da bu konuda söylemde bulundu. Nerelerde hata yaptığımızı kendi içimizde değerlendirip en aza indirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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