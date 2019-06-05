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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor İsmail Kartal ile sözleşme imzalayacak

Çaykur Rizespor, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal ile yarın sözleşme imzalayacak.

Fikret Delal   | 05.06.2019
Çaykur Rizespor İsmail Kartal ile sözleşme imzalayacak

Trabzon

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör İsmail Kartal ile yarın sözleşme imzalayacak.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın Rize'ye gelecek teknik direktör İsmail Kartal ile kulüp başkanı Hasan Kartal'ın da katılacağı törende, saat 14.00'te Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Karadeniz ekibinin sezonu tamamladığı teknik direktör Okan Burak ile yolları ayrılmıştı.

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