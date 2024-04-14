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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor'u 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor - Bitexen Antalyaspor müsabakası, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Muhittin Sandıkçı  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Çaykur Rizespor, Bitexen Antalyaspor'u 3-0 yendi

Rize

21. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Minchev'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

27. dakikada Varesanovic'in sol taraftan ceza yayı üzerine pasında Muhammet Taha Şahin'in sağ ayak içiyle sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

31. dakikada Emirhan Topçu'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Minchev'in ceza sahası içerisine girdikten sonra karşı karşıya vuruşunda iyi kapanan kaleci Leite, topu göğsüyle çeldi.

33. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey'in ara pasında orta sahadan hareketlenen Olawoyin'in ceza sahası son çizgisine indikten sonra yerden pasında Zeqiri, altıpas içerisinde topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

39. dakikada kazanılan faul atışında Safuri'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktası civarında iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda, yerden seken top yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.

50. dakikada Larsson'un ceza sahası sol kenar çizgisine indikten sonra penaltı noktasına yerden pasında, Van de Streek'in sol ayak içi plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan soluna yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

60. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Zeqiri, plase vuruşla top kaleci Leite'nin solundan filelere gönderdi: 2-0

82. dakikada orta sahada Buksa ile girdiği ikili mücadeleyi kazanan Emirhan Topçu, yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra topu Gaich ile buluşturdu. Rakibinden sıyrılan Gaich de düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

Mücadeleyi Çaykur Rizespor, 3-0 kazandı.

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