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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, genç kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bucaspor 1928'den kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı.

Fikret Delal  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Çaykur Rizespor, genç kaleci Efe Doğan'ı kadrosuna kattı

Rize

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada İzmir ekibi ile anlaşmanın ardından Efe Doğan'ın sağlık kontrolünden geçtiği ve kendisini 4,5 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Efe Doğan'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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