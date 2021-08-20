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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiraladı

Çaykur Rizespor Kulübü, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralanan Tyler Boyd ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gazi Nogay   | 20.08.2021
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiraladı

Rize

Rize ekibinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı törende, 26 yaşındaki Yeni Zelanda asıllı ABD'li sol kanat oyuncusunun, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına mavi-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Tyler Dominic Boyd'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Çaykur Rizespor'un Boyd'un transferiyle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı video da beğeni topladı.

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