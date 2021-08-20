Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiraladı

Rize
Rize ekibinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı törende, 26 yaşındaki Yeni Zelanda asıllı ABD'li sol kanat oyuncusunun, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına mavi-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca "Tyler Dominic Boyd'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bu arada Çaykur Rizespor'un Boyd'un transferiyle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı video da beğeni topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.