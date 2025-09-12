Dolar
41.37
Euro
48.48
Altın
3,647.66
ETH/USDT
4,515.00
BTC/USDT
114,965.00
BIST 100
10,330.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı Spor Masası’na konuk oluyor
logo
Spor, Futbol

CANLI- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç AA Spor Masası’nın konuğu

12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
CANLI- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç AA Spor Masası’nın konuğu

Ankara

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının canlı yayın konuğu oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Boğaz köprüleri ve otoyollar yabancılara satılıyor" iddiasını yalanladı
Küçükçekmece'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 43 azaldı

Benzer haberler

CANLI- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç AA Spor Masası’nın konuğu

CANLI- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç AA Spor Masası’nın konuğu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet