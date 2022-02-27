Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,799.90
BTC/USDT
39,315.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Bursaspor'un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanlığına Ömer Furkan Banaz seçildi.

Sergen Sezgin   | 27.02.2022
Bursaspor'un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz oldu

Bursa

Yeşil-beyazlı kulübün 57. Olağanüstü Genel Kurul'u TOFAŞ Spor Salonu'nda 490 genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleşti. Kongrede tek aday olması nedeniyle oylamanın açık oylama ile yapılıp yapılmayacağı Divan Kurulu tarafından oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul Geçici Divan Başkanı İlhan Parseker, tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu listesini üyelere tek tek okumasıyla açık oylamaya geçildi.

Ömer Furkan Banaz oy çokluğu ile Bursaspor Kulübünün başkanı seçildi.

Banaz, kongrede, genel kurulun camiaya hayırlı olmasını diledi.

Önemli olan şeyin geçmişten ders alıp yarınları inşa etmek olduğunu belirten Banaz, "Kulübümüzün içinde bulunduğu açmaz ortadadır. Dört yılda dört başkan değiştirdik. Bursaspor içinde bulunduğu durumu hak etmemektedir. Genç bir ekibiz. Dolayısıyla içimizde umutla bakanlar olduğu kadar bizlere tereddütle bakanlar da var. Tüm inisiyatif ve imkanlarımı kullanarak kulübümüzün marka değerini arttıracağım." ifadelerini kullandı.

"Düştüğümüz yerden kalkmaya tekrardan toparlanmaya ihtiyacımız var"

Ömer Furkan Banaz, öncellikli hedefin mali dengeyi sağlamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Camiamızın yüzünü güldürmek istiyoruz. Türk spor camiasına tekrardan güven vermek istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek yalnızca yönetimle çözülecek bir durum değil. Bu zorlu süreçte her kesime ve herkese sorumluluklar düşüyor. Bizim bu süreçte sahadaki oyuncularımızdan tutun da kapıdaki güvenlik görevlimize kadar herkese ihtiyacımız var. Bir ve beraber olmalıyız. Bursaspor sevdalıları olarak toparlanmaya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmaya tekrardan toparlanmaya ihtiyacımız var. Kazanılan güven ortamını seçildiğimiz ilk günden itibaren her kesim hissedecek. İnşallah ben ve yönetim kurulum, var gücümüzle büyük bir dikkatle çalışacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye sevdamız Bursaspor aşkımız diyenlerle yola devam edeceğiz.''

Alinur Aktaş: "Bursaspor'a katkı vermeye çalışacağım"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise pozisyonu ne olursa olsun Bursasporlu olduğunu dile getirdi.

Bursaspor'un bağış alamadığını ifade eden Aktaş, "Bursaspor 3-4 haftadır yönetimsiz bir şekilde sahaya çıkmaya çalışıyor. Beni arayanlar oldu. Hiç tahmin etmediğim insanlar aradı. Ağlayanlar oldu. Bir muhtarlar toplantımız vardı. Altmışlı yaşlarda bir abimiz 'biz bir şey istemiyoruz yalnızca Bursaspor’u yalnız bırakma' dedi. Biz hala düşme hattındayız. Bazı takviyeler yapılmalı. Transfer tahtası için. Ama mevcut yönetim yoktu. Yaklaşık 60 yıllık mazisi olan bir kulüp için bu durumlar çok üzücü. Transfer tahtasının rakamına 3 milyon diyorlar. Öyle bir şey yok. Belirli imkanlarımızı kullandık. Bazı yerlere telefonlar açtık. Sonraki sürecimiz yönetim kurulu oluşturmaktı. Ben Bursaspor'u yönetmeyeceğim. Ben Bursaspor'a katkı vermeye çalışacağım. Bu kongremizin ve yeni yönetimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede, eski başkan Hayrettin Gülgüler ve yönetimi de ibra edilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Bursaspor'un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz oldu

Bursaspor'un yeni başkanı Ömer Furkan Banaz oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yeniden burca bayrağımızı diktiğimiz yıl olacak

Ukrayna'dan tahliyesine başlanan Türk vatandaşlarını taşıyan 5 otobüs Romanya sınırına ulaştı

Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor

Ukrayna'da mahsur kalan Bursalı iş insanları tahliye ediliyor
Kupada finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

Kupada finalin adı Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi