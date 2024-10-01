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Spor, Futbol

Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Sercan Küçükşahin  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı

Kayseri

Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi Kayserispor'un başına geçen Yılmaz, 6'sı bu sezon olmak üzere 22 lig müsabakasına çıktı.

Kayserispor, geçen sezon son 16 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken bu sezon 3 puan alamadı.

Söz konusu 22 müsabakanın 9'unda sahadan yenik ayrılan Burak Yılmaz'ın ekibi, 10 karşılaşmada da rakipleriyle yenişemedi.

Kayseri ekibi, bu periyotta 27 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

Son olarak ligin 7. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından görevi bıraktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon topladığı 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

Kayserispor'da galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Son olarak geçen sezonun 34. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-1 yenen Kayseri temsilcisi, o günden sonra 3 puana hasret kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği 10 maçın 5'inde puan alamazken 5'nde de rakipleriyle yenişemedi.

Kayserispor, bu periyotta kalesinde 21 gol gördü, 10 kez de rakip ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak.

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