Dolar
31.02
Euro
33.78
Altın
2,030.05
ETH/USDT
3,004.80
BTC/USDT
51,777.00
BIST 100
9,382.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor’un yeni transferi Thomas Meunier, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Spor, Futbol

Boluspor 6 maçlık yenilmezlik serisiyle yükselişe geçti

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, "Lig zorlaşıyor. İnşallah kaybetmeden devam ederiz." dedi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Boluspor 6 maçlık yenilmezlik serisiyle yükselişe geçti

Bolu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin ikinci devresinde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek play-off hattında kalmak istiyor.

Yeni transferlerle ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapan Bolu ekibi, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci devrede 6 maçlık yenilmezlik serisiyle 23. haftada 36 puanla 7. sıraya yükselerek play-off hattına girdi.

İkinci yarıda yakaladığı çıkışı ligin kalan kısmında sürdürme hedefinde olan Boluspor, maçlara galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Bolu ekibi, ligin 24. haftasında 25 Şubat Pazar günü konuk edeceği Erzurumspor FK'yi yenerek yerini sağlamlaştırmak istiyor.

"İkinci yarıya iyi başladık"

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor'un 6 haftadır kaybetmediğini belirterek, "İkinci yarıya iyi başladık. Transfer ettiğimiz oyuncular da takıma katkı sağladı." dedi.

Koşukavak, ligde kalan maç sayısının azalmasıyla rakiplerin hedeflerinin daha belirgin hala geldiğine işaret ederek, "Bizim de hedeflerimiz belirgin hale geliyor. Lig zorlaşıyor. İnşallah kaybetmeden devam ederiz." ifadesini kullandı.

Boluspor'un 31 yıllık Süper Lig özlemine değinen Koşukavak, "Bunu biz Bolularla birlikte motivasyon kaynağı olarak içimizde tutuyoruz. İnşallah başarırız. Bunu başarmak için çalışacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Yalçın Koşukavak, ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı, başta hafta sonu sahalarında oynayacakları Erzurumspor FK karşılaşması olmak üzere kalan maçlarda sürdürmek istediklerini vurguladı.

Erzurumspor'un 6 haftadır kalesinde gol görmediğini aktaran Koşukavak, "Takım savunması anlamında iyiler. İyi de duran top ve geçiş hücumları var. Erzurumspor maçı zor. Bundan sonra bütün maçlar zor. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Koşukavak, taraftara da takımı destekleme çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'daki madeni işleten şirketin Türkiye Müdürü: Toprak kayması uyarı e-postasını olaydan 3 gün sonra gördüm
Fransa ve Çin istihbarat servisleri için casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı
Avukat Feyza Altun'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame

Benzer haberler

Futbolda 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Futbolda 2024-2025 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu

Boluspor 6 maçlık yenilmezlik serisiyle yükselişe geçti

Giresunspor'da galibiyet hasreti 12 maça çıktı

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı

Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet