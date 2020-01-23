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Spor, Futbol

'Bilinçli sarı kart görme' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Muric'e ceza verilmedi

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.

Ercan Çakar   | 23.01.2020
'Bilinçli sarı kart görme' gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Muric'e ceza verilmedi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF)  yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görme" sebebiyle kurula sevk edilen Vedat Muric hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.

Kurulun, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi ile Hes Kablo Kayserisporlu oyuncu Zoran Kvrzic'e ikişer maç men, Antalyaspor antrenörü Tahsin Tam'a da bir maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

PFDK'nin Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'a 24'er bin, Demir Grup Sivasspor'a da 12 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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