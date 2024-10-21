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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Süha Gür  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Beşiktaş'tan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." denildi.

Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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