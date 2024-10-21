Beşiktaş'tan Mert Günok'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır." denildi.
Açıklamada tecrübeli kalecinin tedavisine başlandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.