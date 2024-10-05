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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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