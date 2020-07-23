Euro
7.94
Dolar
6.85
BIST 100
119,031.16
Altın
1,886.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan ayrılan Boateng'den veda mesajı: Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız

Beşiktaş'tan ayrılan Boateng, yayımladığı mesajda, "Sadece Büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim." dedi.

Emre Doğan   | 23.07.2020
Beşiktaş'tan ayrılan Boateng'den veda mesajı: Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız

İstanbul

Beşiktaş'tan ayrılan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng, veda mesajı yayımladı.

Boateng, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sadece Büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM'den Kovid-19 ile mücadelede 'geçici temel gelir' önerisi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 182'ye yükseldi
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Sağlık kurallarına uyulmadığı için ikinci dalga yaşandı

Benzer haberler

Beşiktaş'tan ayrılan Boateng'den veda mesajı: Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız

Beşiktaş'tan ayrılan Boateng'den veda mesajı: Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız

PFDK'den Vedat Muric'e 2 maç men

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Boateng, takımla vedalaştı

Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak

Zlatko Dalic, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nı 2022'ye kadar çalıştıracak
TFF 1. Lig'de 127 yabancı oyuncu forma şansı buldu

TFF 1. Lig'de 127 yabancı oyuncu forma şansı buldu
Mert Günok, Medipol Başakşehir kalesine duvar ördü

Mert Günok, Medipol Başakşehir kalesine duvar ördü