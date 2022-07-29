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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta yönetimin teknik direktör Valerien Ismael'e inancı tam

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Valerien Ismael ile 5 maçlık sürede başarılı olunmaması halinde yolların ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emre Doğan   | 29.07.2022
Beşiktaş'ta yönetimin teknik direktör Valerien Ismael'e inancı tam Beşiktaş – Deportivo Alaves

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında yayınlanan, yönetim kurulumuzun teknik direktörümüz Valerien Ismael'e beş maçlık kredi verdiği ve bu sürede başarılı sonuçlar gelmezse Ismael'le yollarımızın ayrılacağı iddialarının yer aldığı haberler tamamen asılsızdır." denildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulunun, Fransız teknik adama ve futbolculara şampiyonluk mücadelesinde inancının tam olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Henüz sezon başlamamışken teknik direktörümüz Valerien Ismael üzerinden futbol A takımımızla ilgili algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyoruz. Sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyoruz. Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz."

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