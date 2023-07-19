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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş, 2023-2024 futbol sezonunda Beşiktaş Stadyumu'nda oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombineleri satışa sundu.

Şenay Ceylan  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Beşiktaş'ta yeni sezon kombine biletleri satışa sunuldu

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kombine satış işlemleri; passo.com.tr web sitesi, Passo mobil uygulama ve Beşiktaş Stadyumu Kombine Satış Ofisi'nde satışa çıkarıldığı bildirildi.

Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31.05.2024 tarihine kadar geçerli olması gerektiği belirtildi.

Divan ve kongre üyeleri ile kadın ve öğrenci taraftarlar için değişen oranlarda indirim avantajlarından yararlanabilecek.

Kombine biletlerin fiyatları şöyle:

VIP 100: 95.000 TL

VIP 101-126: 85.000 TL

1. Kategori: 35.500 TL

102-125 Blok: 32.500 TL

2. Kategori: 29.500 TL

3. Kategori: 25.500 TL

4. Kategori: 23.500 TL

5. Kategori: 21.000 TL

6. Kategori: 18.500 TL

415-416 Blok: 12.500 TL

414-417 Blok: 10.500 TL

413-418 Blok: 8.500 TL

7. Kategori: 6.000 TL

8. Kategori: 5.500 TL

Kuzey Üst: 4.500 TL

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