Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz rahatsızlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Zecorner Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Genç futbolcunun tedavisine devam edildiği belirtildi.