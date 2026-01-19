Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz rahatsızlığı nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Zeconer Kayserispor maçında görev yapamayacak.

Can Öcal  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Zecorner Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Genç futbolcunun tedavisine devam edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
