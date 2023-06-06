Dolar
21.52
Euro
23.01
Altın
1,962.93
ETH/USDT
1,881.10
BTC/USDT
26,917.00
BIST 100
5,388.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 10 yıldır forma giyen Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu düzenlendi.

Emrah Oktay  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 40 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile oynanacak maçın ardından bitecek.

Tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde veda etkinliği düzenledi. Organizasyona kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesisleri personeli katıldı.

Takıma hitaben bir konuşma yapan Atiba Hutchinson, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri 10 sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."

Beşiktaş formasını 2013-2014 sezonundan bu yana terleten Atiba, 3 Süper Lig, birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Siyah-beyazlı takımda 270 Süper Lig maçına çıkan Kanadalı futbolcu, 24 gol attı. Atiba, Türkiye Kupası'ndaki 19, TFF Süper Kupa'daki 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Avrupa'daki tüm kulvarlarda da 42 mücadelede 1 kez gol buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Buğday ve arpa alım fiyatları Konyalı üreticiyi memnun etti
Samsun'da Terme Çayı taştı, evleri su bastı
"Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Kastamonu'da çamurlu sel suyu denizin rengini kahverengiye çevirdi
SOLOTÜRK Tekirdağ'da prova uçuşu yaptı

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson dönemi sona eriyor

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Milan kulübü idari direktör Paolo Maldini ile yolları ayırdı

Arjantinli Angel Di Maria, Juventus'tan ayrılacağını açıkladı

Arjantinli Angel Di Maria, Juventus'tan ayrılacağını açıkladı
MKE Ankaragücü, Tolunay Kafkas'la yola devam edecek

MKE Ankaragücü, Tolunay Kafkas'la yola devam edecek
Sivasspor ve Kayserispor sezonun son maçında 1-1 berabere kaldı

Sivasspor ve Kayserispor sezonun son maçında 1-1 berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet