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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun dizinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Franciso Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 12.02.2021
Beşiktaşlı futbolcu Montero'nun dizinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero'nun MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir. Montero'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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