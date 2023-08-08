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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku'nun kırmızı kart cezası 1 maça indirildi

UEFA, taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 40 bin avro para ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verdi. Ceza, ihlalin tekrar etmesi halinde geçerli olacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku'nun kırmızı kart cezası 1 maça indirildi

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Tirana ile deplasmanda oynanan maçın 66. dakikasında direkt kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir." denildi.

Ayrıca, Tirana maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle siyah-beyazlı takımın UEFA tarafından cezalandırıldığına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından kulübümüze 40 bin avro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır."

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