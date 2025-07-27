Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da yapacağı 2. eleme turu rövanş maçının deplasman tribünü bilet fiyatları belli oldu.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Krakow'da bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakada deplasman tribünü biletleri 15 avro olarak belirlendi.
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Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan biletleri yarın ve salı günü Tüpraş Stadı'nda bulunan sporcu girişinden satın alabilecek.
Bilet almak isteyen taraftarların ödemelerini nakit ve avro olarak yapması, yanlarında da vize, pasaport ya da oturum kartlarını getirmeleri gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.