Dolar
18.62
Euro
18.45
Altın
1,672.81
ETH/USDT
1,616.80
BTC/USDT
20,730.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbi müsabakasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Emrah Oktay   | 04.11.2022
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'a yer verilmedi. Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, uzun süre sonra kadroya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın derbi kamp kadrosu şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'Koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık: Demokrasi, kadın hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madencinin evinde hüzün hakim
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Modern dünyanın kadınlar üzerinde bir baskısından da söz ediyoruz
Bitlisliler sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor

Benzer haberler

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kamp kadrosu belli oldu

TFF Tahkim Kurulundan Galatasaray'ın başvurularına ret

Beşiktaş Başkanı Çebi: Lige verilecek arada takımımıza yeni bir nefes gelecek

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 352. randevu

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 352. randevu
Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü hafta maçları yapılacak

Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü hafta maçları yapılacak
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, futbol takımıyla bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet