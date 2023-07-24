Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Saiss, Al Sadd'a transfer oldu

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin transferine ilişkin, "Profesyonel futbolcumuz Romain Saiss'in Al Sadd Kulübüne kesin transferi konusunda; 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.