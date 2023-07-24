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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Saiss, Al Sadd'a transfer oldu

Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Romain Saiss, Katar temsilcisi Al Sadd'ın kadrosuna katıldı.

Emre Doğan  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
Beşiktaş'ın Faslı futbolcusu Saiss, Al Sadd'a transfer oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki stoperin transferine ilişkin, "Profesyonel futbolcumuz Romain Saiss'in Al Sadd Kulübüne kesin transferi konusunda; 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 300 bin avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Saiss, geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 26 maçta bir gol kaydetti.

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