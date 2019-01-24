Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer ölü bulundu

MERSİN
Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Gencer'den dün akşamdan bu yana haber alamayan babası Muammer Gencer, oğlunun evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan baba Gencer, oğlunu yatağında hareketsiz buldu.
Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, eski kaleci Gencer'in vefat ettiğini belirledi.
İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirtilen Gencer'in Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek.
Göksel Gencer'in yarın toprağa verileceği bildirildi.
Muhabir: Mustafa Güngör