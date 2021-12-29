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Spor, Futbol

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Altay'ı konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Altay'ı konuk edecek.

Ercan Doğan   | 29.12.2021
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Altay'ı konuk edecek

İstanbul

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek.

Beşiktaş geçen sezonun kupa şampiyonu

Geçen sezon finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü.

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Bu arada, Spor Toto Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.

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