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Spor, Futbol

Beşiktaş Teknik Direktörü Çalımbay: Bu takımın huzura ihtiyacı vardı

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çalışmaların iyi geçtiğini söyleyerek, "Bu takımın huzura ihtiyacı vardı." dedi.

Can Öcal  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Beşiktaş Teknik Direktörü Çalımbay: Bu takımın huzura ihtiyacı vardı

İstanbul

Çalımbay, siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların potansiyelinin iyi olduğunu belirten Çalımbay, "Çalışmalar zevkli ve iyi geçiyor. Herkes rahatladı çünkü hem dinlendik hem de son maçı kazandık. Bugün çift antrenman yapıyoruz. Sabahki idman da çok güzel geçti. Milli takıma giden ve sakatlık yaşayan oyuncularımız var. Onlar da takıma döndüğü zaman daha zevkli antrenmanlar geçireceğiz. Önümüzde çok zor maçlarımız var. Bu yüzden hazır olmamız gerekiyor. Galip geldiğimiz son maçın da üzerine koymamız gerekiyor. İşimizi şansa bırakmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu takımın huzura ihtiyacı vardı"

Kamp planının iptal olmasıyla ilgili konuşan Çalımbay, "Oyuncuların istekleri vardı. Bir süre kriz yaşandı burada. Bu sürede oyuncular da gergin, yorgun ve ailesiyle yeteri kadar görüşmemiş olabilir. Biz istersek gidebiliriz ancak ben ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapmak istiyorum. Tabi ki bu durum da oyuncuların her istediğini yapacağım anlamına gelmiyor. Takımın ihtiyacı olan neyse onu yapacağım. Bu takımın huzura ihtiyacı vardı. Fazla bir süremiz de yoktu. Şu anda çalışmalarımız gayet iyi geçiyor. Pazar günü Sakaryaspor ile oynayacağız. İkinci hazırlık maçımızı da iptal ettik çünkü sakatlıklarımız ve milli takımdaki oyuncu sayımız fazlaydı. Şu anda sadece bir maçımızı oynayacağız. Çalışmalarımızda da hiçbir sıkıntı yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Doktor, Zaynutdinov'un maskeyle oynayabileceğini söyledi"

Takımdaki sakatlıklarla ilgili konuşan Çalımbay, "Aboubakar ve Cenk çalışmalara devam ediyor. Doktor, Zaynutdinov'un maskeyle oynayabileceğini söyledi. O da şansız bir sakatlık yaşadı. Belki de en iyi oynadığı maçlardan birini oynuyordu. Biz de üzüldük ama yapacak bir şey yok. İnşallah bir an önce geri döner. Aboubakar ve Cenk'in de önümüzdeki maçta oynayacağına inanıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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