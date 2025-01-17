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Spor, Futbol

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Metin Arslancan  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını duyurdu

İstanbul

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

Solskjaer'in öğleden sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceği öğrenildi.

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