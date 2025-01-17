Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını duyurdu

İstanbul
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır." denildi.
Solskjaer'in öğleden sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceği öğrenildi.
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Bilgilendirme | Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlanmıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 17, 2025
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