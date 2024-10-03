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Spor, Futbol

Beşiktaş, taraftarların Lyon deplasmanında yer alabilmesi için UEFA'ya başvurdu

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu.

Mutlu Demirtaştan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Beşiktaş, taraftarların Lyon deplasmanında yer alabilmesi için UEFA'ya başvurdu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız ile Olimpik Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stada ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın statta yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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