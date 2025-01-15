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Spor, Futbol

Beşiktaş taraftarı, Twente deplasmanında tribündeki yerini alabilecek

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Twente ekibiyle deplasmanda yapılacak maçı statta takip edebileceğini açıkladı.

Bozhan Memiş  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Beşiktaş taraftarı, Twente deplasmanında tribündeki yerini alabilecek

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in daha önce siyah-beyazlı taraftarların 30 Ocak'ta oynanacak Twente-Beşiktaş müsabakasına alınmaması yönünde karar aldığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulumuzun, taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir. Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır."

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