Dolar
35.68
Euro
37.48
Altın
2,771.75
ETH/USDT
3,290.10
BTC/USDT
104,304.00
BIST 100
10,104.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya’nın Selçuklu ilçesinde çöken binada ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Metin Arslancan  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak

İstanbul

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.

Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.

Solskjaer, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak.

Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

İspanyol ekibini etkili oyunun yanı sıra 4-1 gibi farklı skorla geçen "Kara kartal"da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk maçında da Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor.

Eksikler

Beşiktaş’ta 3 futbolcu, Onvo Antalyaspor önünde formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda tedavileri süren savunma oyuncuları Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç mücadelede görev yapamayacak.

Ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde üçer sarı kartı bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, Akdeniz ekibi önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Beş oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada formasından uzak kalacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarın Miraç Kandili
Ulusal Vefa Programı'na bu yıl için 3,8 milyar lira kaynak ayrıldı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne'de şehit ailesini ziyaret etti

Benzer haberler

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak

İstanbul'da yapılacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin ilk incelemesi gerçekleştirildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, takımına katkı vermek için sabırsızlanıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, takımına katkı vermek için sabırsızlanıyor
Beşiktaş, Kırklarelispor maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığını açıkladı

Beşiktaş, Kırklarelispor maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığını açıkladı
Trabzonsporlu Banza, takımını üst sıralara taşıyacak goller atmak istiyor

Trabzonsporlu Banza, takımını üst sıralara taşıyacak goller atmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet