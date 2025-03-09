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Spor, Futbol

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

Tüpraş Stadı'nda oynanacak 27. haftanın kapanış maçı, saat 20.30'da başlayacak.

Metin Arslancan  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş, ligde son 4 maçını kazandı

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen "Kara kartal", oynadığı son 4 lig müsabakasını da kazanarak 12 puan topladı.

Bu süreçte Net Global Sivasspor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve ikas Eyüpspor'u 3-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor engelini de 2-0 ile aşarak galibiyet serisini devam ettirdi.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta ise 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak önemli bir namağlup seri yakaladı.

Gaziantep FK, bu sezon deplasmanda bir kez galip geldi

Teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep temsilcisi, ligde bu sezon deplasman maçlarında umduğunu bulamadı.

Ligdeki tek deplasman galibiyetini ilk haftada Sipay Bodrum FK karşısında alan kırmızı-siyahlı takım, sonrasında oynadığı 10 maçta sadece 2 puan topladı.

Gaziantep FK, söz konusu süreçte 2 beraberlik alırken, 8 mücadelede ise konuk olduğu rakiplerine mağlup oldu.

Eksikler

Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak.

Beşiktaş'ta tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

Ceza sınırındakiler

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü oyuncu Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Bu 3 oyuncu, cezalı duruma düşmesi halinde 28. haftada TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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