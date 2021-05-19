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Spor, Futbol

Beşiktaş şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacak

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden camiamızın şüphesi olmasın" denildi.

Emrah Oktay   | 19.05.2021
Beşiktaş şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacak Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kupa törenine taraftar alınamadığını ancak normalleşmeyle yeniden bir kutlama düzenleneceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig şampiyonu futbol A takımının Vodafone Park'ta kupasını alacağı törenin, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında taraftardan yoksun olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Kazanılan şampiyonluğu taraftarlarla kutlayamamanın üzüntüsünün yaşandığının aktarıldığı açıklamada, "Salgın koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden camiamızın şüphesi olmasın." ifadeleri kullanıldı.

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