İstanbul
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.
Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.
Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.
Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.
Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarının Dolmabahçe'ye gelişi öncesinde Beşiktaş'ta bir araya geldi. Taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini sürdürdü.
Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor— AA SPOR (@aa_spor) May 19, 2021
Siyah-beyazlı takım, Küçüksu'dan deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti https://t.co/9Z1Mt4Av0W pic.twitter.com/k3TAlfRZRB
Emniyet güçleri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve Vodafone Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Emniyet güçleri, Kabataş ve Beşiktaş yönünden taraftarların stada gidişini engelledi. Polis, Dolmabahçe'de toplanan az sayıdaki taraftarı da uzaklaştırdı.
Şampiyon Beşiktaş Vodafone Park'ta
Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi.
Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı. Buradan takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisi arasında stada vardı. Teknik heyet ve oyuncuları tribünde bulunan az sayıdaki taraftar şampiyonluk tezahüratlarıyla karşıladı.Kupa töreni için saha ortasında kırmızı halının yer aldığı ve oyuncularla yöneticilerin oturacağı tribününde bulunduğu bir platform hazırlandı. Platformunu arkasında dev ekranda "Şampiyon Beşiktaş" yazısı da yer aldı.
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