Euro
10.25
Dolar
8.38
BIST 100
1,459.57
Altın
1,884.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19’da yurt genelinde okunacak İstiklal Marşı’na eşlik edecek
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Siyah-beyazlı takım, Küçüksu'dan deniz yoluyla Vodafone Park'a ulaştı.

Ercan Doğan,Mücahit Hüseyin Eroğul   | 19.05.2021
Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş Futbol Takımı, kupa töreni için deniz yoluyla Vodafone Park’a hareket etti. Futbolcular teknelerle kendilerine eşlik eden taraftarı selamladı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.

Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarının Dolmabahçe'ye gelişi öncesinde Beşiktaş'ta bir araya geldi. Taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini sürdürdü.

Emniyet güçleri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve Vodafone Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet güçleri, Kabataş ve Beşiktaş yönünden taraftarların stada gidişini engelledi. Polis, Dolmabahçe'de toplanan az sayıdaki taraftarı da uzaklaştırdı.

Şampiyon Beşiktaş Vodafone Park'ta

Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi.

Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı. Buradan takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisi arasında stada vardı. Teknik heyet ve oyuncuları tribünde bulunan az sayıdaki taraftar şampiyonluk tezahüratlarıyla karşıladı.Kupa töreni için saha ortasında kırmızı halının yer aldığı ve oyuncularla yöneticilerin oturacağı tribününde bulunduğu bir platform hazırlandı. Platformunu arkasında dev ekranda "Şampiyon Beşiktaş" yazısı da yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı
AB ülkeleri Kovid-19 aşısı yaptıranlara sınırları açmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

LaLiga Türk oyuncular Enes Ünal ve Emre Mor'un videolu mesajlarıyla 19 Mayıs'ı kutladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın hedefi sarı-lacivertli takımda şampiyonluk yaşamak

Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo hedefini açıkladı

Göztepe'nin Nijeryalı futbolcusu Obinna Nwobodo hedefini açıkladı
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay sezonu değerlendirdi: Çok güzel bir seri ve güzel şeyler yaptık

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay sezonu değerlendirdi: Çok güzel bir seri ve güzel şeyler yaptık
Milli futbolcular Mert, Gökhan ve Halil'den EURO 2020 değerlendirmesi

Milli futbolcular Mert, Gökhan ve Halil'den EURO 2020 değerlendirmesi