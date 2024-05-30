Dolar
32.19
Euro
34.88
Altın
2,341.26
ETH/USDT
3,802.60
BTC/USDT
69,190.00
BIST 100
10,481.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı

Beşiktaş, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Emre Doğan  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı

İstanbul

Kulübün asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, yaptıkları görüşmede 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı ekipte forma giyen milli oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Deneyimli futbolcunun birkaç gün içinde Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonun ilk anlaşmasını Salih ile yaptık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Salih Uçan, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 85 maçta 8 gole imza attı. Salih, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında RAMS Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de bir çocuğun kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması kamerada
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin mutlaka kültürde, sanatta, edebiyatta öncü olması lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde açılan Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi
Yarın sabah namazında tüm camilerde Filistinliler ve şehitler için dua edilecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temaslarda bulundu

Benzer haberler

Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı

Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı

Şampiyon Galatasaray'ın yayın geliri 7,7 milyon avro

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde rekor sezonunu yaşadı

Beşiktaş sezonu mağlup kapattı

Beşiktaş sezonu mağlup kapattı
PFDK'den Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza

PFDK'den Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'ye bir maç ceza
Beşiktaş, Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı

Beşiktaş, Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet