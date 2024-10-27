Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,495.00
BTC/USDT
67,707.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübünün 2024-2025 yılı bütçesi kabul edildi

Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Emrah Oktay  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Beşiktaş Kulübünün 2024-2025 yılı bütçesi kabul edildi

İstanbul

Toplantının son bölümünde genel sekreter Kaan Şakul, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 arasındaki konsolide bütçesi hakkında sunum yaptı.

Şakul, söz konusu dönemde 8 milyar 578 milyon 990 bin 27 lira gelir, 10 milyar 516 milyon 920 bin 216 lira gider beklediklerini bildirdi. Şakul, kulüp ve bağlı ortaklıklarından 1 milyar 937 milyon 930 bin 189 lira zarar öngördüklerini kaydetti.

Divan başkanı Ahmet Akpınar'ın yaptığı oylama sonucunda bütçe, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul, doğum günü kutlamasıyla sona erdi

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, yönetici Feyyaz Uçar'ın doğum günü kutlamasıyla sona erdi.

Oylamaların ardından siyah-beyazlıların unutulmaz futbolcusu ve mevcut yönetici Feyyaz Uçar için doğum günü pastası getirildi. Uçar, doğum gününü yüzlerce Beşiktaşlı ile kutladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Feyyaz Uçar, pasta kesiminin ardından genel kurul üyelerine "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı ziyareti
Adalet Bakanı Tunç: (TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı) Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına yönelik bir saldırı
Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Daha çok üreteceğiz ve hep beraber büyük Türkiye için çalışacağız
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübünün 2024-2025 yılı bütçesi kabul edildi

Beşiktaş Kulübünün 2024-2025 yılı bütçesi kabul edildi

Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihindeki dönemi ibra edilmedi

Ahmet Nur Çebi: 200 milyon dolar azalttığım borcu Arat yönetimi 100 milyon dolar artırdı

Hasan Arat: Beşiktaş'ı bu kararlılıkla yol ayrımından döndürmeye, ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz

Hasan Arat: Beşiktaş'ı bu kararlılıkla yol ayrımından döndürmeye, ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz
Galatasaray iç sahada kaybetmiyor, Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray iç sahada kaybetmiyor, Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gözler kalecilerin üzerinde olacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gözler kalecilerin üzerinde olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet