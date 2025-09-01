Beşiktaş Kulübü, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.
Jean Onana, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.