Dolar
41.11
Euro
48.18
Altın
3,475.45
ETH/USDT
4,395.50
BTC/USDT
108,967.00
BIST 100
11,269.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Milli Basketbolcu Adem Bona, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Estonya ile oynanan maçın ardından Riga Arena’da basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi -VTR-
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

Can Öcal  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Beşiktaş Kulübü, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Jean Onana, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 16 maçta görev aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet