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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 11 Mayıs'ta seçime gideceklerini açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağan seçimli genel kurulun 11 Mayıs tarihinde yapılacağını açıkladı.

Can Öcal  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 11 Mayıs'ta seçime gideceklerini açıkladı

İstanbul

Serdal Adalı, TRT Spor kanalında konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.

Adalı, kulübün seçim tarihini belirlediklerini dile getirerek, "Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik. Geçen gün divanda da söyledim. 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliğinden çıkacağız." diye konuştu.

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