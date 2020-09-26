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Spor, Futbol

Beşiktaş, kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı

Beşiktaş, Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı.

Ercan Doğan   | 26.09.2020
Beşiktaş, kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı

İstanbul

Beşiktaş, kadrosuna dahil ettiği Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın lisansını çıkardı.

Siyah-beyazlı takım, transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği ve geniş bir sağlık kontrolünden geçirdiği Aboubakar'ı bir kez daha transfer etti.

Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercih etmesi halinde Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın yapılacak karşılaşmada forma giyebilecek.

Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymiş ve 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.

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