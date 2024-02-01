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Spor, Futbol

Beşiktaş, genç kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Can Öcal  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Beşiktaş, genç kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde sürdüren profesyonel futbolcumuz Emir Yaşar'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar yenilendi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emir Yaşar ile bir araya geldi. Aybaba, kulübümüzle sözleşme yenileyen Emir Yaşar’a yeni dönemde başarılar diledi." denildi.

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